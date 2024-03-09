ФЛГР: завал лыжниц на Спартакиаде мог произойти из-за испуга спортсменок

Технический делегат Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Игорь Беломестнов заявил, что завал лыжниц на Спартакиаде учащихся мог произойти из‑за испуга спортсменок, которых тренеры громко предупреждали о первом падении.
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