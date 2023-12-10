Будни мужчин. В...
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Будни мужчин. Все что нам интересно

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  • Гарий Щерба
    Даешь  ПэРэСТРОЙКУ  во  ВСЕМ  ПИНДОСТАНЕ , АМИНЬ 👍👍 ...!!!США убивают сами ...
  • Владимир Акулов
    Ну, давайте проводить референдумы ...пассажиров самолета о том , какие кнопки надо нажимать пилотам в ...России необходим ...
  • Alexander Sinkevich
    Как это очень часто бывает в лингвистике, русское слово «пацан» имеет иностранные корни, а именно – еврейские. Наибол..."Слово пацана"

Польское СМИ: Запад и Киев запугивают Варшаву «российской агрессией»

Польское СМИ: Запад и Киев запугивают Варшаву «российской агрессией»

В настоящее время на Западе все чаще раздаются призывы к прекращению военных действий на Украине, Киев подталкивают к согласию на сложившиеся земельные потери, но в Польше пока не решаются обсуждать данную проблематику.

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