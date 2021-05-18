Сбер приглашает жителей Владивостока на Зелёный Марафон

До окончания регистрации на традиционный забег Сбера (6+) в рамках проекта Зелёный Марафон (6+) осталось меньше двух недель! Забег состоится 5 июня — во Всемирный день окружающей среды — в 180 городах России.
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