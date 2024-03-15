Дания объявила призыв для женщин в интересах гендерного равенства

Дания объявила о введении женского призыва на военную службу с 2026 года и о продлении военной службы с четырех до 11 месяцев как для мужчин, так и для женщин, что делает ее третьей европейской страной – вместе с Норвегией и Швецией – которая требует, чтобы женщины служили в вооруженных силах.