Dow Jones показал умеренное снижение на фоне слабых данных по найму и критики Пауэлла Трампом

Американские акции смешанно торговались в среду, когда данные по найму в частном секторе США достигли минимума за два года, а комментарии президента Дональда Трампа усилили опасения о влиянии торговой политики на экономику.
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