Член совета Госдумы Тумин: пенсии россиян нужно внепланово повысить на 2–3 %

МОСКВА, 20 января, ФедералПресс. Валерий Тумин, член экспертного совета по развитию цифровой экономики при комитете по экономической политике Госдумы заявил, что пенсии россиян необходимо внепланово повысить на 2–3 %.
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