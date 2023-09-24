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Буцаева об отказе от Rammstein в программе Проскуряковой: «Оставлю это без комментариев. Мы примем определенное решение, которое будет правильным»

Накануне фигуристка Таисия Прокурякова исполнила короткую программу на Мемориале И.Я. Рабер в Москве.

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