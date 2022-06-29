"Совсем не проедешь теперь?": новая беда на важной дороге разгневала народ

В Telegram — канале mark2_che (12+) жители Уссурийска рассказали о новой беде, которая затрудняет проезд на важной дороге в крупном районе города.
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