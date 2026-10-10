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Суть Событий

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Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор. Главное

Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор. Главное

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп вечером накануне, 9 октября, провели телефонный разговор.

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