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Свежие комментарии

  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Самые интересные факты о шугаринге

Сама я всегда перед процедурой изучаю все ее возможности и детали, и вот когда я первый раз пошла на процедуру шугаринга, я тоже изучила эту тему, для того, чтобы не разочароваться после нее Если вам зайдет такой формат, я буду рассказывать о фактах популярных процедур и в дальнейшем, в действительности это можно использовать и для своей безопасности, и […].

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