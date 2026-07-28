Reuters: Татьяна Навка потребовала от ЕС более €2 млн и отмену санкций

Олимпийская чемпионка и продюсер ледовых шоу Татьяна Навка через суд потребовала от Евросоюза отмены незаконных персональных санкций в ее отношении, а также компенсации более 2 млн евро (почти 179 млн рублей).
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