НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Крупи может пропустить 3-4 месяца после операции из-за травмы стопы. Форварда «Борнмута» связывали с «Барсой», «ПСЖ», «Тоттенхэмом» и другими клубами

Нападающий « Борнмута » Эли Жуниор Крупи перенес операцию на стопе и, как ожидается, выбыл из строя на 3-4 месяца, сообщает The Athletic.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии