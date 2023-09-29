Эстония с манией переименования, польская оплеуха Незалежной и циничная "помощь" ВСУ от Германии: информационный хит-парад

слово РЕДАКТОРА Беспрецедентные атаки на Севастополь, очередные поставки дальнобойных ракет и финансовые транши Вашингтона Киеву, завершение очередной сессии Генеральной Ассамблеи ООН, обернувшейся провалом для Владимира Зеленского, скандал в канадском парламенте с чествованием там ветерана СС – всё это не сходило со страниц мировых и отечественных СМИ на уходящей неделе.
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