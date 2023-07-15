XBOX GAME PASS ULTIMATE 1-2-4-7-10-12 ЛЮБОЙ АККАУНТ

Доставка в течении 10-15 минут ПОСЛЕ начала выполнения заказа на Вашем аккаунте. ✅ Для оплаты банковской картой рекомендуем выбрать платежный сервис LAVA - тут нет комиссии ! ⚠️ ВЫ ПОКУПАЕТЕ УСЛУГУ АКТИВАЦИИ ПОДПИСКИ Данный товар не содержит ключей или пин-кодов ⚠️ ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ На аккаунте НЕ должно быть любой АКТИВНОЙ (действующей) подписки, она должна ИСТЕЧЬ к моменту покупки ПОДХОДИТ КАК ДЛЯ НОВЫХ, ТАК И ДЛЯ СТАРЫХ АККАУНТОВ!! Активация происходит через покупку в интернет-магазине Microsoft - все легально.