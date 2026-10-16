"Мисс Россия — 2024", 20-летняя Валентина Алексеева, призналась, что носит подделки известных брендов и не видит в этом ничего плохого.
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