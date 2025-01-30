РИА Новости: агенты ФБР работают на месте авиакатастрофы у аэропорта Вашингтона

Агенты ФБР работают на месте авиакатастрофы у аэропорта имени Рейгана в Вашингтоне, сообщили в бюро. «Национальная оперативная группа реагирования вашингтонского отделения ФБР реагирует на авиационный инцидент.
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