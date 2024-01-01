В ЯНАО с 1 января вступил в силу закон о вечной мерзлоте

Закон «О многолетней (вечной) мерзлоте в ЯНАО» вступил в силу 1 января. В документе зафиксированы ключевые требования к охране мерзлоты и обязательное проведение геокриологического мониторинга в округе, сообщил telegram-канал «Ямал-Арктика».
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