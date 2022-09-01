FiNE-NEWS

1 522 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Раевский
    Да хрен с ней с "энергобезопасностью Европы" !!! Такое впечатление что наши политики постоянно "либезяд" перед Европо...Володин: без Росс...
  • Вальтер Юпитер
    А что за женщина на фото? Тоже навещала маньяка?Почему «скопинско...
  • Вальтер Юпитер
    Самому-то в гости ходить нельзя! Вот и приглашал знакомых.Почему «скопинско...

Овечкин стал самым высокооплачиваемым возрастным игроком НХЛ

Овечкин стал самым высокооплачиваемым возрастным игроком НХЛ

Хоккей , 01 сен, 09:59  0  Овечкин возглавил список самых высокооплачиваемых игроков НХЛ старше 35 лет Средняя зарплата Овечкина составляет $9,5 млн, второе и третье места в списке занимают игроки «Питтсбурга» Летанг и Малкин — по $6,1 млн Александр Овечкин (Фото: Global Look Press) Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин является самым высокооплачиваемым игроком НХЛ старше 35 лет согласно данным портала CapFriendly, Евгений Малкин («Питтсбург Пингвинз») занимает в списке третье место.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх