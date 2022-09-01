Овечкин стал самым высокооплачиваемым возрастным игроком НХЛ

Хоккей , 01 сен, 09:59 0 Овечкин возглавил список самых высокооплачиваемых игроков НХЛ старше 35 лет Средняя зарплата Овечкина составляет $9,5 млн, второе и третье места в списке занимают игроки «Питтсбурга» Летанг и Малкин — по $6,1 млн Александр Овечкин (Фото: Global Look Press) Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин является самым высокооплачиваемым игроком НХЛ старше 35 лет согласно данным портала CapFriendly, Евгений Малкин («Питтсбург Пингвинз») занимает в списке третье место.