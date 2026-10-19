Выполнила около 80% мировых запусков грузов на орбиту в 2026 году К середине октября 2026 года на SpaceX приходилось около 80% общей массы полезной нагрузки, доставленной на орбиту по всему миру.
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