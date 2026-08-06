Почему пограничники Берии были самыми опасными бойцами Красной Армии

22 июня 1941 года стало днем, когда рухнули все расчеты. План «Барбаросса» предполагал молниеносный разгром Красной Армии, но на пути немецких дивизий встал рубеж, который оказалось не так просто сломить.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии