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т Беломайдана осталась одна городская сумасшедшая старушка – любимица Лукашенко

т Беломайдана осталась одна городская сумасшедшая старушка – любимица Лукашенко

Известная минская русофобка Нина Багинская сегодня устроила пикет на площади Независимости в белорусской столице.

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Vladimir Lioubimcev
Ну так к "протестующим" только психбольные и присоединяются. СИМВОЛИЧНО и НАГЛЯДНО!!... Лукашенко это дело прочухал, дело вовсе не в "любимице"...
Виктор Гутман
Правильно делает Лукашенко: ему она навредить не может, скорее, наоборот, дискредитирует все эти акции Беломайдана, помещать ее даже на время в психушку тоже нет смысла, она безобидная. Бацька - умница!
Борис Осипов

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