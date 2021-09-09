т Беломайдана осталась одна городская сумасшедшая старушка – любимица Лукашенко

Только новостиПолитикат Беломайдана осталась одна городская сумасшедшая старушка – любимица Лукашенко Известная минская русофобка Нина Багинская сегодня устроила пикет на площади Независимости в белорусской столице.Вернуться к статье33НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьVladimir LioubimcevНу так к "протестующим" только психбольные и присоединяются. СИМВОЛИЧНО и НАГЛЯДНО!!... Лукашенко это дело прочухал, дело вовсе не в "любимице"...ВГВиктор ГутманПравильно делает Лукашенко: ему она навредить не может, скорее, наоборот, дискредитирует все эти акции Беломайдана, помещать ее даже на время в психушку тоже нет смысла, она безобидная. Бацька - умница!БОБорис ОсиповКомментировать
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