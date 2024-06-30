Киргизы требуют больше прав в РФ, а так же не высылать их домой за правонарушения

Мочить их надо в тёмном переулке. Монтировкой кости пересчитать - сами уползут.

Silver Kont

А с какого хуя черножопые ишаки привозят сюда родню и требуют её содержания? Как говорится - приехал, отработал, уехал ебать своих овец в кишлак.... Никаких проблем....