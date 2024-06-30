Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Киргизы требуют больше прав в РФ, а так же не высылать их домой за правонарушения

Киргизы требуют больше прав в РФ, а так же не высылать их домой за правонарушения

# Чернильница   Друзья, тут очень любопытная новость появилась в информационном пространстве - киргизы продолжают просить/требовать лучших условий для жизни в РФ.

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Комментарии
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alik3456 Джексон
Мочить их надо в тёмном переулке. Монтировкой кости пересчитать - сами уползут.
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10 час.
Silver Kont
А с какого хуя черножопые ишаки привозят сюда родню и требуют её содержания? Как говорится - приехал, отработал, уехал ебать своих овец в кишлак.... Никаких проблем....
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8 час.
alik3456 Джексон
кремль с госдепом разрешил.
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3 час.

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