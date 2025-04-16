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Газета.ру

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Трамп назвал управляющего телеканалом NBC "позором телевидения"

Трамп назвал управляющего телеканалом NBC "позором телевидения"

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп раскритиковал главного исполнительного директора владеющей телеканалами NBC и MSNBC телекоммуникационной корпорации Comcast Брайана Робертса, обвинив того в дискредитации американского телевидения.

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