Трамп назвал управляющего телеканалом NBC "позором телевидения"

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп раскритиковал главного исполнительного директора владеющей телеканалами NBC и MSNBC телекоммуникационной корпорации Comcast Брайана Робертса, обвинив того в дискредитации американского телевидения.
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