Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Владимир Путин отменяет санкции ООН в отношении Ирана и КНДР.

Владимир Путин отменяет санкции ООН в отношении Ирана и КНДР.

Конечно, официально об этом мы говорить не будем. Зачем? Но вот фактически. Новости сейчас сыплются одна интереснее другой.

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Комментарии
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Людмила Фирстова
Леонид, ваши вопросы риторические и не  нам их нужно задавать, ответы на них может дать только уполномоченное лицо, да и то, если сочтёт нужным...
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16 час.
Александр Симаков
Вам-то чего подгорает из-за турков в Сирии? Ничего Вам с ними не надо делать, без Вас разберутся. Вы же не знаете истинных причин нахождения турков в Сирии?  А, может быть они там для защиты Сирии от Израиля?  Персы непредсказуемы только для Вас. А так-то они согласуют все свои действия с ВВП.  И Вам надо научиться различать - когда бьют по военным объектам и при этом могут быть жертвы среди мирного населения, И когда Израиль целенаправленно и злонамеренно уничтожает мирное населени Газы. Чудеса в решете то, что Вы, являясь гражданином России (если Вы действительно гражданини Росиии, а не потомок древних укров) осуждаете действия наших союзников и откровенно пытаетесь оправдать Израиль!
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16 час.
Александр Симаков
Да, ещё один момент, который Вы затронули в своём комментарии. &quot;А нас-то за що&quot; - в отношении Ирана Вы сами придумали? Если Иран и возмутился после ударов Пакистана по своей территории, то чисто формально, без этого нельзя. А чтобы Вам понятно было, то сначала Иран ударил по пакистанскому Белуджистану, а в ответ Пакистан ударил по иранскому Белужистану. Вы не находите, что это похоже на &quot;договорняк&quot;, целью которого является ликвидация террористического анклава и оплота пиндосов на террииториях, неподконтрольных официальным властям обоих государств? 😂
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15 час.

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