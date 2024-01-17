Владимир Путин отменяет санкции ООН в отношении Ирана и КНДР.

Александр Симаков

Вам-то чего подгорает из-за турков в Сирии? Ничего Вам с ними не надо делать, без Вас разберутся. Вы же не знаете истинных причин нахождения турков в Сирии? А, может быть они там для защиты Сирии от Израиля? Персы непредсказуемы только для Вас. А так-то они согласуют все свои действия с ВВП. И Вам надо научиться различать - когда бьют по военным объектам и при этом могут быть жертвы среди мирного населения, И когда Израиль целенаправленно и злонамеренно уничтожает мирное населени Газы. Чудеса в решете то, что Вы, являясь гражданином России (если Вы действительно гражданини Росиии, а не потомок древних укров) осуждаете действия наших союзников и откровенно пытаетесь оправдать Израиль!