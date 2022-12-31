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Надаль о поражении от Норри: «Нет никакой катастрофы. Для меня это был ни хороший, ни плохой матч»

Рафаэль Надаль прокомментировал поражение от Кэмерона Норри на United Cup. Испанец уступил со счетом 6:3, 3:6, 4:6.

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