Дополнительные кадры огненного ДТП на платной трассе М-11. В МЧС сообщают о двух пострадавших. Данных о погибших нет.
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Дополнительные кадры огненного ДТП на платной трассе М-11. В МЧС сообщают о двух пострадавших. Данных о погибших нет.