Отряд кораблей Тихоокеанского флота вернулся во Владивосток после завершения военно-морского учения

Отряд кораблей накануне прошёл через Сангарский пролив, совершил переход через Японское море и прибыл в пункт постоянной дислокации для прохождения планового технического обслуживания, пополнения материальных запасы и отдыха личного состава.
Отряд кораблей накануне прошёл через Сангарский пролив, совершил переход через Японское море и прибыл в пункт постоянной дислокации для прохождения планового технического обслуживания, пополнения материальных запасы и отдыха личного состава.
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