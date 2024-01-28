Кто в мешке: кот на красной дорожке и Пересильд со специальным «Орлом»

Прошлая неделя запомнилась в светских кругах кинопремьерами. 22 января в «Художественном» показывали фильм «Присцилла: Элвис и я», по соседству в «Октябре» — сериал «Иные», а в мультиплексе на «Мосфильме» — «Панические атаки» Ивана Твердовского.