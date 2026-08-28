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SPLETNIK

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Режиссёр Пётр Буслов анонсировал приквел фильма "Бумер"

Режиссёр Пётр Буслов анонсировал приквел фильма "Бумер"

Культовая российская криминальная драма о "лихих" 90-х "Бумер" может получить продолжение в формате приквела.

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