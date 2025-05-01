23 фотографии, после просмотра которых вы навсегда влюбитесь в бегемотиков

Все любят кошечек и собак, пандочек, шиншилл, дельфинов, хомячков, морских свинок, тигрят и коал… Этот список можно продолжать еще очень долго, но справедливо будет заметить, что в большинстве «рейтингов» самых милых животных почему-то отсутствуют бегемоты.
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