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Винер о переходе Симаковой: «Мы даем возможность одним выступать за иностранные сборные, а другие остаются без соревнований – это несправедливо»

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер прокомментировала информацию о переходе россиянки Анастасии Симаковой в сборную Германии.

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