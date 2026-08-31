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Царьград

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Силуанов заявил о росте расходов на госдолг на 50% за 4 года

Силуанов заявил о росте расходов на госдолг на 50% за 4 года

Антон Силуанов на встрече G20 в Эшвилле отметил, что за четыре года глобальные процентные расходы на госдолг выросли на 50%, что вызывает риск необратимых последствий.

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