Силуанов заявил о росте расходов на госдолг на 50% за 4 года

Антон Силуанов на встрече G20 в Эшвилле отметил, что за четыре года глобальные процентные расходы на госдолг выросли на 50%, что вызывает риск необратимых последствий.
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