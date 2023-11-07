Последняя короткая рабочая неделя 2023 года началась в Новосибирске

День народного единства в 2023 году выпал на субботу, поэтому эта рабочая неделя стала сокращенной. Согласно утвержденного Правительством РФ производственного календаря на 2023 год, вчерашний день, 6 ноября, понедельник, стал официальным выходным, так как День народного единства считается нерабочим априори.