Сотрудники полиции совместно с представителями Общественных советов при территориальных органах внутренних дел Самарской области приняли участие в акции «Георгиевская ленточка»

Полицейские Самарской области вместе с представителями Общественных советов при территориальных органах внутренних дел присоединились к акции «Георгиевская ленточка», которая традиционно проходит в преддверии Дня Победы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии