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Суровикин освобожден от должности главкома ВКС

Суровикин освобожден от должности главкома ВКС

РИАМО - 23 авг. Замкомандующего Объединенной группировкой войск (ОГВ) ВС РФ на Украине, генерал армии Сергей Суровикин, который не появлялся в публичном пространстве с 24 июня, освобожден от должности главкома Воздушно-космических сил России.

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