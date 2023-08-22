Суровикин освобожден от должности главкома ВКС

РИАМО - 23 авг. Замкомандующего Объединенной группировкой войск (ОГВ) ВС РФ на Украине, генерал армии Сергей Суровикин, который не появлялся в публичном пространстве с 24 июня, освобожден от должности главкома Воздушно-космических сил России.