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Север Пресс

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Вражеские каналы выманивают у ямальцев кадры работы ПВО под видом мониторинга

Вражеские каналы выманивают у ямальцев кадры работы ПВО под видом мониторинга

В социальных сетях и мессенджерах появились сомнительные каналы, которые призывают жителей Ямала и ХМАО делиться кадрами пролета беспилотников и работы ПВО.

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