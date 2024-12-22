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Украинский фронт: Генштаб признал превосходство русских войск

Украинский фронт: Генштаб признал превосходство русских войск

Генштаб ВСУ сообщил о сложной ситуации на линии фронта из-за превосходства русских войск. Главком ВСУ Александр Сырский обсудил эту обстановку с адмиралом Тони Радакином из Британии, подчеркивая стратегические вызовы для Украины.

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