Склонил к аборту - в тюрьму: Сенатор предложила уголовное наказание для подстрекателей

Сенатор Ольга Ковитиди предложила ввести уголовную ответственность за склонение к аборту. Она поддержала позицию митрополита Симферопольского и Крымского Владыки Тихона о том, что недопустимо подталкивать женщину к детоубийству.
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