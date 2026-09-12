Мелони призналась, что поддержка Украины негативно влияет на ее рейтинг

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони призналась, что поддержка Украины негативно влияет на ее электоральные рейтинги.
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