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Царьград

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Телеканал Alikhbariah: протесты в Сирии из-за роста цен на топливо

Телеканал Alikhbariah: протесты в Сирии из-за роста цен на топливо

В Сирии начались акции протеста из-за роста цен на топливо. Участники блокируют дороги, включая трассу М-5 около Мааррет-эн-Нууман.

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