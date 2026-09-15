"Врут". Инсайдер из окружения Полины Дибровой прокомментировал слухи о её свадьбе с Романом Товстиком

Инсайдер из окружения 37-летней Полины Дибровой рассказал, что слухи, которые вчера появились в сети о её свадьбе с Романом Товстиком, не соответствуют действительности.
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