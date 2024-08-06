МОСКВА ВАХХАБИТСКАЯ: ОЦЕНЯТ ЛИ МИГРАНТЫ-ЭКСТРЕМИСТЫ, КАК НА НИХ РАБОТАЮТ СТОЛИЧНЫЕ ИМАМЫ?

Татьянка Яцук

И доколе они будут деструктивную деятельность вести в стране??? Почему, кем позволено создание этих муфтиятов, умм, диаспор национальных автономий- неужели непонятно было этим разрешальщикам, что это ведёт к уничтожению России???Где же будет зиждется русский дух, где Русью будет пахнуть, если вокруг потоки хиджабов, никабов, агрессивных насильников и убийц из СА кишлаков?!