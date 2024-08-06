БАЗА 211- ВОЕНН...
ГлавнаярасследованиеБлогВМФВВСКазакиспецназ, разведкавоенная история
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 288 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Черноморский
    Так надо было и на Зеленского тоже самое запланировать и осуществить, вот это было бы ответом, а так что, какой ущерб...ИСТОРИЯ С ПОКУШЕН...
  • Катерина
    И  так чистят  по  полной  программе...  и  не  только в  МО.ВЗЯТКИ НА МИЛЛИАР...
  • Катерина
    А  как  же  воля  народа?  На выборах президента России действующий глава государства Владимир Путин набрал 87,28% го...ВЗЯТКИ НА МИЛЛИАР...

МОСКВА ВАХХАБИТСКАЯ: ОЦЕНЯТ ЛИ МИГРАНТЫ-ЭКСТРЕМИСТЫ, КАК НА НИХ РАБОТАЮТ СТОЛИЧНЫЕ ИМАМЫ?

МОСКВА ВАХХАБИТСКАЯ: ОЦЕНЯТ ЛИ МИГРАНТЫ-ЭКСТРЕМИСТЫ, КАК НА НИХ РАБОТАЮТ СТОЛИЧНЫЕ ИМАМЫ?

quis-quaeritisQuaerite verum. Esto vir. РЕНАТ ГИЛЬДЕЕВ То, что творится сегодня в Москве и Санкт-Петербурге иначе чем засильем исламских экстремистов – не назовёшь.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Татьянка Яцук
И доколе они будут деструктивную деятельность вести в стране??? Почему, кем позволено создание этих муфтиятов, умм, диаспор национальных автономий- неужели непонятно было этим разрешальщикам, что это ведёт к уничтожению России???Где же будет зиждется русский дух, где Русью будет пахнуть, если вокруг потоки хиджабов, никабов, агрессивных насильников и убийц из СА кишлаков?!
Ответить
8 час.
ВА
Владимир Акулов
Пока  наши  мужики  воюют  с  внешним  врагом  , кто-то  заселяет  нашу  землю  враждебными  басурманами.
Ответить
6 час.
Владимир Тамбасов
ВВП и заселяет
Ответить
5 час.

Картина дня

наверх