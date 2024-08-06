quis-quaeritisQuaerite verum. Esto vir. РЕНАТ ГИЛЬДЕЕВ То, что творится сегодня в Москве и Санкт-Петербурге иначе чем засильем исламских экстремистов – не назовёшь.
МОСКВА ВАХХАБИТСКАЯ: ОЦЕНЯТ ЛИ МИГРАНТЫ-ЭКСТРЕМИСТЫ, КАК НА НИХ РАБОТАЮТ СТОЛИЧНЫЕ ИМАМЫ?
Комментарии
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Татьянка Яцук
И доколе они будут деструктивную деятельность вести в стране??? Почему, кем позволено создание этих муфтиятов, умм, диаспор национальных автономий- неужели непонятно было этим разрешальщикам, что это ведёт к уничтожению России???Где же будет зиждется русский дух, где Русью будет пахнуть, если вокруг потоки хиджабов, никабов, агрессивных насильников и убийц из СА кишлаков?!
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8 час.
ВА
Владимир Акулов
Пока наши мужики воюют с внешним врагом , кто-то заселяет нашу землю враждебными басурманами.
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6 час.
Владимир Тамбасов
ВВП и заселяет
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5 час.
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