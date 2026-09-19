Пилот Сытник объяснил разницу в ЧП с посадкой судов в кукурузе и пшенице

В ситуациях между экстренной посадкой самолета в кукурузном поле в Подмосковье в 2019 году и в пшеничном поле под Новосибирском в 2023-м есть большая разница, поэтому один экипаж был награжден, а другой - судят.
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