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Не только о футболе

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МОК теряет контроль над спортсменами: Томас Бах испуган и удручен. Россия проводит игры, которые не имеют аналогов в мире

МОК теряет контроль над спортсменами: Томас Бах испуган и удручен. Россия проводит игры, которые не имеют аналогов в мире

План Запада по полной изоляции России из мирового спорта потерпел сокрушительное фиаско. После того, как МОК и другие мировые спортивные комитеты стали отстранять российских спортсменов от соревнований или предлагать неприемлемые условия для выступлений и болельщики со всего мира уже потеряли надежду увидеть любимых российских звезд спорта на мировой арене, как Россия сделала шаг, который заставил западных спортивных чиновников забиться в истерике.

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Комментарии
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ВС
Владимир Степанов
Меня интересует, каковы будут правдивые отзывы посетивших Олимпийские игры-2024. Надеюсь, они только порадуют нас!))) Особенно отзывы побывавших и в Казани, и в Париже. Европа то уже не та стала...
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18 час.
Юрий Левин
Намедни видел съемки с Парижских улиц. Горы мусора и крысы на тротуаре размером с котенка. Мой прогноз: срач с центральных улиц и прилегающих к спортивным объектам французы ликвидируют, а тонуть в грязи и мусоре продолжат и после Олимпиады.
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17 час.
КУАТ
Интересный формат.
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