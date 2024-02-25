МОК теряет контроль над спортсменами: Томас Бах испуган и удручен. Россия проводит игры, которые не имеют аналогов в мире

План Запада по полной изоляции России из мирового спорта потерпел сокрушительное фиаско. После того, как МОК и другие мировые спортивные комитеты стали отстранять российских спортсменов от соревнований или предлагать неприемлемые условия для выступлений и болельщики со всего мира уже потеряли надежду увидеть любимых российских звезд спорта на мировой арене, как Россия сделала шаг, который заставил западных спортивных чиновников забиться в истерике.