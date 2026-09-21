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В Петербурге мошенники выманили у пенсионерки золото и деньги на 102 млн рублей

В Петербурге мошенники выманили у пенсионерки золото и деньги на 102 млн рублей

В Санкт-Петербурге задержали 22-летнюю девушку по делу о мошенничестве, ущерб от которого превысил 102 млн рублей.

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