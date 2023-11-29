Константин Малофеев: Соборные ответы на главные вопросы даны

Учредитель Царьграда, заместитель главы Всемирного Русского Народного Собора Константин Малофеев подвёл итоги важнейшего события для всей России - форума ВРНС, который состоялся в понедельник и вторник, 27 и 28 ноября.
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