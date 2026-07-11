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Наш потерянный мир

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Мотострелки «Центра» отточили навыки противодействия дронам ВСУ

Мотострелки «Центра» отточили навыки противодействия дронам ВСУ

Военнослужащие штурмовых подразделений 589-го мотострелкового полка 27-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск «Центр» ежедневно совершенствуют свои навыки на полигоне в тыловом районе СВО.

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