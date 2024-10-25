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Посол Келин назвал воровством план Британии выдать кредит Украине активами РФ

Посол Келин назвал воровством план Британии выдать кредит Украине активами РФ

Желание Великобритании предоставить Украине кредит в размере 2,26 млрд фунтов ($2,93 млрд), который планируется погасить за счёт доходов от реинвестирования замороженных российских активов, является банальным воровством.

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