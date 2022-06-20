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Пленные бойцы «Айдара» начали давать показания против своих сослуживцев

Пленные бойцы «Айдара» начали давать показания против своих сослуживцев

Федеральное агентство новостей Националисты батальона «Айдар» (против некоторых членов группировки в РФ возбуждены уголовные дела), сдавшиеся в плен, начали давать показания против своих сослуживцев, засевших на заводе «Азот» в Северодонецке.

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