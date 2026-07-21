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Панарин об отказе от смартфона: «После трех недель с «Нокией» меня перестали раздражать люди. Потому что когда тебе жужжат на ухо «все плохие, все плохие, все плохие»...»

Форвард «Лос-Анджелеса» Артемий Панарин рассказал, как на его жизнь повлиял отказ от смартфона. – Я так понимаю, что ты в том числе отказался от телефона.

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